Вайцеховская: травма Морозов помешала увидеть один из самых интересных танцев сезона

Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями после первого соревновательного дня на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«По сегодняшнему дню красноярского этапа Гран-при хочется отметить два момента. Первый — одинаковое музыкальное сопровождение программ Александры Бойковой / Дмитрия Козловского и Елизаветы Осокиной / Артёма Грицаенко.

В самом факте нет ровным счётом ничего критичного. Как совершенно правильно заметил некоторое время назад Козловский в каком-то интервью, они поставили программу первыми и совпадение музык вообще не их забота. Но иногда случается, что разрозненные детали складываются, как в калейдоскопе, в картинку, которую ты совершенно не жаждешь увидеть. Как это случилось в Красноярске, где Осокина/Грицаенко оказались по жребию сразу за Бойковой/Козловским и Саша грубо ошиблась в прыжке», — написала Вайцеховская.

По её мнению, сразу стало очевидно, что в сравнении второй прокат выигрывает по общему впечатлению у первого.

«Эта постановка вообще, на мой взгляд, больше идёт пермской паре, хотя музыка и у тех и у других скомпонована, мягко говоря, не слишком удачно во всех отношениях. Она очень паршиво звучит на льду.

Удивительно здесь то, что это (я о музыке) было очевидно уже на открытых прокатах. Почему на это не среагировали «семь нянек» Бойковой и Козловского, лично для меня загадка. Видимо, потому что постановкой не они занимались.

Второй момент — столкновение на танцевальной разминке Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов, которого Лиза, по её словам, «не заметила», в то время как Аннабель пришлось сразу после проката отправлять в больницу накладывать швы на достаточно глубокую рану.

Такое тоже нередко случается. Из наиболее тяжёлых случаев — столкновение Петра Чернышёва и Албены Денковой на чемпионате мира — 2000 в Ницце. Инцидент был очень похожим: тоже заезд на элемент спиной, та же самая левая лодыжка. Просто болгарке повезло меньше: в больнице выяснилось, что у неё повреждён ахилл.

По словам Албены, сильнее всего её тогда задело то, что Чернышёв даже не извинился — просто проехал мимо. Хотя после Пётр рассказал, что специально приезжал к Албене в больницу, чтобы устранить все недопонимания.

Но в целом травма получилась крайне несвоевременной в том плане, что помешала в полном блеске увидеть один из самых интересных и стильных коротких танцев сезона».

Ранее Анжелика Крылова заявила, что её подопечные выступят с произвольным танцем на Гран-при России, несмотря на травму партнёрши.