Тарасова: Степанова и Букин показали высокий уровень в Красноярске

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно выступления двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина.

«Они катались довольно чисто, на своем высоком уровне. Заслуженные баллы. А вообще, в танцах каталось очень много, но они не оставили никакого впечатления, к большому сожалению», — цитирует Тарасову РИА Новости.

За выступление пара получила 87,26 балла.

Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (79,61). Третья промежуточная позиция у Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко (76,13).

Произвольные танцы дуэты представят 29 октября.

Ранее сообщалось, что Агаева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.