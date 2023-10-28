Тарасова: Степанова и Букин показали высокий уровень в Красноярске
- РИА Новости
«Они катались довольно чисто, на своем высоком уровне. Заслуженные баллы. А вообще, в танцах каталось очень много, но они не оставили никакого впечатления, к большому сожалению», — цитирует Тарасову РИА Новости.
За выступление пара получила 87,26 балла.
Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (79,61). Третья промежуточная позиция у Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко (76,13).
Произвольные танцы дуэты представят 29 октября.
Ранее сообщалось, что Агаева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.