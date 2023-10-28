Червиченко считает, что в проблемах «Спартака» виноват спортивный директор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, почему в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля звучит так много критики.

«Я всегда говорю ровно о том же. За «Спартак» выходит играть не Абаскаль, а футболисты команды. В матче с «Факелом» была определённая активность от Пруцева и Бонгонды. Но Тео столкнулся с таким состоянием поля, которое мешало ему проявить свои лучшие качества. А что делали остальные игроки?! Некоторые просто отбывали своё игровое время», — сказал Червиченко RT.

Он также заострил внимание на двух важных моментах в ситуации со «Спартаком».

«Во-первых, я всё же пока не вижу, чтобы футболисты откровенно сплавляли главного тренера. Во-вторых, сейчас об этом нельзя сказать на все сто процентов, но начинают мелькать небольшие зачатки того, что российские игроки стараются реже взаимодействовать с легионерами. В тех моментах, когда кому-то надо сделать пас или подстраховать, принимается менее ожидаемое решение».

Червиченко считает, что за атмосферу в команде должен отвечать её спортивный директор.

«Это всё не проблема главного тренера — ответственным является спортивный директор. Именно он должен общаться с футболистами и создавать атмосферу. Сейчас в этом отношении определённый пробел».

Ранее Червиченко ответил на вопрос, как красно-белым играть в обороне в матче с «Локомотивом», учитывая, что Срджан Бабич получил красную карточку в игре с «Факелом», а у Георгия Джикии травма.