Червиченко: Джикию чудесным образом воскресят к матчу с «Локомотивом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, как красно-белым играть в обороне в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», учитывая, что Срджан Бабич получил красную карточку в игре с «Факелом», а у Георгия Джикии травма.

«Как мне кажется, Безбородов ещё довольно легко обошёлся с Бабичем. Моё мнение — ему могла быть показана и прямая красная карточка. Срджан откровенно попал по лицу Маркову.

Что касается Джикии, считаю, что ответственные лица просто не хотят выносить сор из избы. С ним происходит определённый конфликт, при котором ему выдумывают такую травму, которую сложно проверить, но в неё же и легко поверить. Считаю, что Георгия чудесным образом воскресят к матчу с «Локомотивом». Выходить на такую игру с одним Дуарте — это отдать очередные три очка сопернику», — сказал Червиченко RT.

Ранее Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 13-го тура РПЛ.