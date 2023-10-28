Губерниев: «Спартак» — молодцы, лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела» в матче 13-го тура РПЛ.

«Спартак» — молодцы. Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу. Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера. Верим! «Рубин» со Слуцким вам путь указал. Вперёд, «Спартак» Абаскаля», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее в «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком».