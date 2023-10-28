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Шавло усомнился в решении Безбородова удалить Бабича в матче с «Факелом»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал удаление основного защитника красно-белых Срджана Бабича в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Шавло усомнился в решении Безбородова удалить Бабича в матче с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

«У меня остались сомнения по назначенному пенальти в ворота Максименко. Если судить по показанной картинке, Бабич всё же не дотронулся своей ногой до лица Маркова. Подумайте сами: если бы он попал со своим размером ноги в нос Евгению, там бы ничего не осталось. Очень жаль, что момент был показан на телеэкранах только с одного ракурса, вида сбоку не было вообще», — сказал Шавло RT.

Ранее Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 13-го тура РПЛ.

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