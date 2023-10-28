Янчук: Касаткиной не хватало остроты в полуфинале малого Итогового турнира WTA

Заслуженный тренер Виктор Янчук высказал мнение касательно поражения российской теннисистки Дарьи Касаткиной в полуфинале малого Итогового турнира WTA.

«Это нормальный результат поединка, потому что силы у них практически равны. Матч получился довольно интересным, но теннисистка из Бразилии покрупнее и помощнее Касаткиной. И она играет посолиднее. А Даша вроде бы неплохо разыгрывает мяч, плетёт интересную игровую паутину, но ей не хватает острых наступательных действий», — приводит слова Янчука РИА Новости.

Касаткина потерпела поражение от бразильянки Беатрис Хаддад-Майи в матче 1/2 финала малого Итогового турнира со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

26-летняя россиянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В финале малого Итогового турнира WTA бразильская теннисистка встретится с победительницей игры между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь.

Ранее сообщалось, что Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без титула WTA.