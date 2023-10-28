Борющийся с раком экс‑тренер сборной России Грудин не контактирует с РФБ

Борющийся с раком бывший главный тренер женской сборной России по баскетболу Игорь Грудин заявил, что не контактирует с Российской федерацией баскетбола (РФБ).

«На связи ли РФБ и Андрей Кириленко? Нет, не на связи. Мне кажется, что они даже не помнят и не знают, кто я такой. Я сам не обращался, и оттуда никаких звонков не было. Самое главное, что я сам ни к кому не обращался, ни у кого ничего не просил», — приводит слова Грудина «Матч ТВ».

Грудин возглавлял женскую сборную России с 1994-го по 1995-й и с 2004-го по 2008 год. Под его руководством команда завоевала золото, серебро и бронзу чемпионатов Европы, а также бронзу Олимпиады 2008 года.

Ранее Грудин рассказал, как начал тренерскую деятельность во Франции.