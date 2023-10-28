RT в Telegram
Подпишись

Борющийся с раком экс‑тренер сборной России Грудин не контактирует с РФБ

Короткая ссылка
Борющийся с раком бывший главный тренер женской сборной России по баскетболу Игорь Грудин заявил, что не контактирует с Российской федерацией баскетбола (РФБ).
Борющийся с раком экс‑тренер сборной России Грудин не контактирует с РФБ
  • РИА Новости

«На связи ли РФБ и Андрей Кириленко? Нет, не на связи. Мне кажется, что они даже не помнят и не знают, кто я такой. Я сам не обращался, и оттуда никаких звонков не было. Самое главное, что я сам ни к кому не обращался, ни у кого ничего не просил», — приводит слова Грудина «Матч ТВ».

Грудин возглавлял женскую сборную России с 1994-го по 1995-й и с 2004-го по 2008 год. Под его руководством команда завоевала золото, серебро и бронзу чемпионатов Европы, а также бронзу Олимпиады 2008 года.

Ранее Грудин рассказал, как начал тренерскую деятельность во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить