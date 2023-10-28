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Смит: условия восстановления Федерации компьютерного спорта в EEF неприемлемы

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Глава Федерации киберспорта России Дмитрий Смит назвал неприемлемыми условия восстановления в Европейской федерации киберспорта (EEF).
Смит: условия восстановления Федерации компьютерного спорта в EEF неприемлемы
  • Gettyimages.ru

«Что нужно для восстановления? Завершение СВО, а также чтобы мы перестали работать с ЛНР, ДНР и другими регионами России. Естественно, для нас это неприемлемо. Поэтому было бы правильно создать свою конфедерацию», — приводит слова Смита ТАСС.

Членство ФКС в EEF было приостановлено в мае 2022 года.

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом. Решение было принято на съезде Международной федерации киберспорта (IESF). За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила Федерацию киберспорта России в «пособничестве терроризму».

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