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Гуменник впервые выступил на официальных соревнованиях под кавер песни Rammstein

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Российский фигурист Пётр Гуменник впервые выступил на соревнованиях под кавер песни группы Rammstein.
Гуменник впервые выступил на официальных соревнованиях под кавер песни Rammstein
  • РИА Новости

На третьем этапе Гран-при России в Красноярске спортсмен представил короткую программу под песню Sonne в исполнении российской группы Radio Tapok.

За прокат он получил 70,41 балла и занимает пятое промежуточное место.

Напомним, что Гуменник должен был представить короткую программу под песню Rammstein на контрольных прокатах сборной России. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Тогда ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

Ранее Александр Самарин поделился эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.

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