Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался по поводу возможного перехода из УЕФА в Азию.

«В настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в УЕФА. Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию.

В УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.