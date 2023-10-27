RT в Telegram
Подпишись

Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в Азию

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался по поводу возможного перехода из УЕФА в Азию.
Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в Азию
  • Gettyimages.ru

«В настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в УЕФА. Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию.

В УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить