Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в Азию
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«В настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в УЕФА. Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию.
В УЕФА действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.