Генменеджер «Ак Барса»: сразу несколько клубов интересуются Жафяровым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о положении нападающего Дамира Жафярова.

«Мы видели в нём лидера, пока с этим не задалось. Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. Он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Сразу несколько клубов интересуются Дамиром. Многие звонили, говорили, что готовы забрать его», — приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

Жафяров перешёл в казанский клуб в июне 2023 года. В текущем сезоне он провёл десять матчей за «Ак Барс», в которых забросил одну шайбу.

Ранее «Ак Барс» победил «Авангард» в матче КХЛ.