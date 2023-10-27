Абаскаль заявил, что его злит проявление непрофессионализма в футболе

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его злит в футболе.

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе — привилегия. У нас есть всё необходимое, люди поддерживают нас и гонят вперёд с трибун. Поэтому я не могу принять, если игрок не выкладывается на максимум», — заявил Абаскаль в интервью пресс‑службе красно-белых.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 20 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что происходящее в клубе проблемы Абаскаля и тех, кто его назначил главным тренером.