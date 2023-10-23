Пономарёв — о возможном матче России с Занзибаром: очередная глупость и позор

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв назвал унижением возможный товарищеский матч между футбольными сборными России и Занзибара.

«Очередная глупость, ещё нам Занзибара не хватало. Эта встреча никак не пойдёт на пользу нашей команде. Нас совсем в угол загнали, опустили ниже плинтуса. Это дикое унижение. Я категорически против», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что интересней и полезней будет сыграть даже «с любой командой высшей лиги» или со второй сборной России.

«Нам надо перестать зависеть от Европы, лучше переключиться на Азию. Но ничего, немного осталось, они сами прибегут и будут просить, чтобы мы вернулись», — заключил Пономарёв.

По информации СМИ, Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара (ZFF).

Примечательно, что ZFF была исключена из Конфедерации футбола Африки (CAF) в 2017 году. Сборная Занзибара провела последний официальный матч зимой 2019-го с Кенией. У национальной команды отсутствует рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

УЕФА отстранил российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Габона готова в будущем провести товарищеский матч с Россией.