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Россияне на Кубке мира по бодибилдингу выступят с флагом и гимном своей страны

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Генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России (ФББР) Наталья Михайлова сообщила, что национальная команда отправится в Бишкек на Кубок мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года в полноценном статусе.
Россияне на Кубке мира по бодибилдингу выступят с флагом и гимном своей страны
  • Gettyimages.ru

«Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек, они будут выступать там под флагом и с гимном своей страны», — цитирует Михайлову ТАСС.

По её словам, в российскую команду вошло около 200 спортсменов, из которых 120 — женщины.

«Мы являемся мировыми лидерами в своём виде спорта, поэтому ставим перед собой задачу завоевать как можно больше медалей и занять первое общекомандное место», — добавила она.

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) в июле допустила россиян к турнирам под своей эгидой.

Сборная России также с флагом и гимном выступила на турнире в Фуджейре (ОАЭ).

Кубок мира пройдёт в столице Киргизии с 27 по 30 октября.

Ранее сообщалось, что число фитнес-клубов в городах-миллионниках выросло на 25% с 2019 года.

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