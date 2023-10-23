Нагорных: главной проблемой «Локо» является заполнение трибун домашней арены

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб ведёт интенсивную работу по повышению посещаемости домашних матчей.

«Прежде всего, есть проблема, которая существует не только в нашем клубе. Мы бы хотели, чтобы на трибунах было больше болельщиков. Команда старается, игроки играют с полной самоотдачей, матчи интересные», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

По его словам, руководство «Локомотива» старается делать так, чтобы на стадион можно было прийти семьёй.

«Есть специальный сектор, там безопасно и удобно. В этом плане «Локомотив», наверное, самая удобная команда», — добавил Нагорных.

Средняя посещаемость домашних матчей «Локо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет порядка 7 тыс. «РЖД Арена» вмещает 27 тыс. зрителей.

Железнодорожники по итогам 12 туров занимают с 20 очками пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В связи с началом работы карточки болельщика в сезоне-2023/24 посещаемость матчей упала во всех матчах лиги.

Ранее Сергей Пиняев назвал ничью в матче с «Динамо» незакономерным результатом.