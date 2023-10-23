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Нагорных: главной проблемой «Локо» является заполнение трибун домашней арены

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб ведёт интенсивную работу по повышению посещаемости домашних матчей.
Нагорных: главной проблемой «Локо» является заполнение трибун домашней арены
  • РИА Новости

«Прежде всего, есть проблема, которая существует не только в нашем клубе. Мы бы хотели, чтобы на трибунах было больше болельщиков. Команда старается, игроки играют с полной самоотдачей, матчи интересные», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

По его словам, руководство «Локомотива» старается делать так, чтобы на стадион можно было прийти семьёй.

«Есть специальный сектор, там безопасно и удобно. В этом плане «Локомотив», наверное, самая удобная команда», — добавил Нагорных.

Средняя посещаемость домашних матчей «Локо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет порядка 7 тыс. «РЖД Арена» вмещает 27 тыс. зрителей.

Железнодорожники по итогам 12 туров занимают с 20 очками пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В связи с началом работы карточки болельщика в сезоне-2023/24 посещаемость матчей упала во всех матчах лиги.

Ранее Сергей Пиняев назвал ничью в матче с «Динамо» незакономерным результатом.

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