Усман — о бое с Чимаевым: я осмелился быть великим и потерпел неудачу

Нигерийский боец смешанных единоборств Камару Усман оценил свой поединок против визави чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я осмелился стать великим — и потерпел неудачу. Иногда это и есть путешествие всей жизни. Я никогда не жалуюсь на варианты, которые мне предлагают. И я ещё вернусь», — написал Усман в социальных сетях.

Боец чеченского происхождения 21 октября нанёс поражение Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету Чимаева 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC 294.