Сычёв — о лидерстве «Краснодара»: команда Ивича выглядит очень целостно

Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв дал понять, что для него не стало сюрпризом лидерство «Краснодара» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Для меня это вообще не удивительно. Учитывая тренерские идеи Владимира Ивича, это вполне объективная картина. «Краснодар» выглядит очень целостно, их первое место вполне оправданно», — цитирует Сычёва «Матч ТВ».

По его мнению, в летнее трансферное окно состав «точечно укрепился очень сильными футболистами».

«Команда играет в прагматичный футбол и показывает результат. Конечно, не без доли везения. Но это нормальная история для команд».

«Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (23), на третьем — «Крылья Советов» (21).

Ивич возглавил российскую команду в январе 2023 года. 46-летний сербский специалист два раза выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее Ивич заявил, что он не тот тренер, который любит играть в уличный футбол.