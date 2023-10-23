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Галактионов: Пиняев играет с перепадами, но это ожидаемо

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался касательно игры нападающего Сергея Пиняева.
Галактионов: Пиняев играет с перепадами, но это ожидаемо
  • РИА Новости

«Мы уже говорили на эту тему. Пиняев хорошо проявил себя в игре за национальную сборную, переключил свою голову. Вернулся в «Локомотив» с новыми эмоциями. Мы понимали, что это пойдёт ему на пользу. Что касается его игры за «Локомотив», то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо», — цитирует Галактионова Sport24.

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее Пиняев назвал ничью в матче с «Динамо» незакономерным результатом.

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