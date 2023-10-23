Арутюнянц: Карпин уйдёт из «Ростова», если борную Россию допустят до турниров УЕФА

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что Валерий Карпин покинет команду, если Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) снимет санкции с России.

«Мы с РФС договорились: если в момент, когда сборную допустят к соревнованиям, Карпин будет тренером «Ростова», то он уйдёт. Эта договоренность была у меня с РФС, она прописана в контракте», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

Он дал понять, что работа Карпина на посту главного тренера желто-синих его полностью устраивает.

«Карпин и тренерский штаб хорошие для «Ростова», — добавил Арутюнянц.

УЕФА отстранил российские сборные и клубы от турниров международных турниров из-за ситуации на Украине. 54-летний Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара.