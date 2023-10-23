Узнать больше

Арутюнянц: Карпин уйдёт из «Ростова», если борную Россию допустят до турниров УЕФА

Короткая ссылка
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что Валерий Карпин покинет команду, если Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) снимет санкции с России.
Арутюнянц: Карпин уйдёт из «Ростова», если борную Россию допустят до турниров УЕФА
  • РИА Новости

«Мы с РФС договорились: если в момент, когда сборную допустят к соревнованиям, Карпин будет тренером «Ростова», то он уйдёт. Эта договоренность была у меня с РФС, она прописана в контракте», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

Он дал понять, что работа Карпина на посту главного тренера желто-синих его полностью устраивает.

«Карпин и тренерский штаб хорошие для «Ростова», — добавил Арутюнянц.

УЕФА отстранил российские сборные и клубы от турниров международных турниров из-за ситуации на Украине. 54-летний Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить