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Канчельскис планирует посетить могилу Чарльтона в ноябре

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал понять, что посетит могилу чемпиона мира по футболу Бобби Чарльтона.
Канчельскис планирует посетить могилу Чарльтона в ноябре
  • РИА Новости

«Я в ноябре буду там. Когда поеду на один из матчей, обязательно зайду на кладбище», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

При этом он заявил, что не сможет поехать на церемонию прощания с легендарным футболистом.

«У нас на неделе будет последний тур, нужно быть с командой, потом нужно будет готовиться к финалу Кубка», — заключил Канчельскис.

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Он почти 20 лет играл за МЮ, с 1956 по 1973 год. Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба. Но в 2017-м его обошел Уэйн Руни.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ман Сити» отпраздновали смерть Чарльтона.

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