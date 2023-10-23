Канчельскис планирует посетить могилу Чарльтона в ноябре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал понять, что посетит могилу чемпиона мира по футболу Бобби Чарльтона.

«Я в ноябре буду там. Когда поеду на один из матчей, обязательно зайду на кладбище», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

При этом он заявил, что не сможет поехать на церемонию прощания с легендарным футболистом.

«У нас на неделе будет последний тур, нужно быть с командой, потом нужно будет готовиться к финалу Кубка», — заключил Канчельскис.

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Он почти 20 лет играл за МЮ, с 1956 по 1973 год. Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба. Но в 2017-м его обошел Уэйн Руни.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ман Сити» отпраздновали смерть Чарльтона.