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Колосков не верит в проведение футбольного матча Россия — Занзибар

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном проведении товарищеского матча с участием сборной России и Занзибара.
Колосков не верит в проведение футбольного матча Россия — Занзибар
  • РИА Новости

«Пока ещё ничего не решено, может быть, эта информация появилась ради шутки — чтобы всех повеселить. Потому что я убеждён, что игры со сборной Занзибара не будет. Никакой необходимости в этом нет и никакой пользы от этого матча не будет», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара.

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Ранее сообщалось, что сборная Габона готова в будущем провести товарищеский матч с Россией.

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