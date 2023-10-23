«Наполи» выступил с заявлением на фоне слухов о конфликте с Осимхеном

«Наполи» выпустил пресс-релиз на фоне информации о напряжённых отношениях между руководством клуба и нападающим Виктором Осимхеном.

«Президент никогда не высказывал негативные комментарии об игроке. Сообщения о напряжённой ситуации на 100% не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба в соцсетях.

Напомним, что конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла навредить имиджу нигерийца.

Ранее Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном.