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Чесноков: Карацев показал провальную игру в финале турнира в Токио

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Аслан Карацев не смог ничего противопоставить Бену Шелтону в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

«К сожалению, борьбы не получилось. Хотелось большей интриги в финале, видеть спектакль, но Карацев показал провальную игру. Особенно во второй партии», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Вместе с тем он назвал выход россиянина в финал большим успехом.

«Но хотелось бы видеть более стабильного игрока, чтобы не было провала», — добавил Чесноков.

Россиянин в финале уступил американцу со счётом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Для 21-летнего Шелтона это первый титул ATP в карьере.

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