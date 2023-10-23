Чесноков: Карацев показал провальную игру в финале турнира в Токио
«К сожалению, борьбы не получилось. Хотелось большей интриги в финале, видеть спектакль, но Карацев показал провальную игру. Особенно во второй партии», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Вместе с тем он назвал выход россиянина в финал большим успехом.
«Но хотелось бы видеть более стабильного игрока, чтобы не было провала», — добавил Чесноков.
Россиянин в финале уступил американцу со счётом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
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