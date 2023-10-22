Дебютный гол 17-летнего Гиу принёс победу «Барселоне» над «Атлетиком» в Примере
Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Победный мяч забил Марк Гиу (80-я минута). 17-летний нападающий дебютировал за сине-гранатовых. Он появился на поле за минуту до гола.
«Барселона» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетик» (17) — шестое. Лидирует в чемпионате «Реал» (25).
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