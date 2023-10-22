Столяров — о Фиджитал играх: не провели только хоккей, но обязаны это сделать

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, какой вид программы ещё не успели протестировать.

«Мы не провели только хоккей, но обязаны это сделать. Этот вид будет проходить на «Татнефть Арене», которая в тот момент была занята. Поэтому, скорее всего, нас ждёт тестовое мероприятие под номером 11. Это одна монодисциплина. Надо проработать все технические вопросы перед запуском боевой сборки», — заявил Столяров в интервью RT.

Ранее Столяров назвал самые яркие дисциплины кибер- и фиджитал-спорта.