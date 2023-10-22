Узнать больше

Столяров — о Фиджитал играх: не провели только хоккей, но обязаны это сделать

Короткая ссылка
Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, какой вид программы ещё не успели протестировать.
Столяров — о Фиджитал играх: не провели только хоккей, но обязаны это сделать
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мы не провели только хоккей, но обязаны это сделать. Этот вид будет проходить на «Татнефть Арене», которая в тот момент была занята. Поэтому, скорее всего, нас ждёт тестовое мероприятие под номером 11. Это одна монодисциплина. Надо проработать все технические вопросы перед запуском боевой сборки», — заявил Столяров в интервью RT.

Ранее Столяров назвал самые яркие дисциплины кибер- и фиджитал-спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить