Столяров — о Фиджитал играх: не провели только хоккей, но обязаны это сделать
- РИА Новости
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«Мы не провели только хоккей, но обязаны это сделать. Этот вид будет проходить на «Татнефть Арене», которая в тот момент была занята. Поэтому, скорее всего, нас ждёт тестовое мероприятие под номером 11. Это одна монодисциплина. Надо проработать все технические вопросы перед запуском боевой сборки», — заявил Столяров в интервью RT.
Ранее Столяров назвал самые яркие дисциплины кибер- и фиджитал-спорта.