Навка: могу обрадовать всех зрителей, Туктамышева будет участвовать в моих шоу
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«Думаю, что лучше спросить напрямую саму Лизу о приостановке её карьеры. Со своей же стороны могу обрадовать всех зрителей и сказать, что Елизавета будет участвовать в моих шоу по мере своих возможностей. Например, в «Шахерезаде» на стадионе московского «Динамо» в ноябре и в Санкт-Петербурге в новогодние праздники», — сказала Навка RT.
Ранее чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий выразил мнение, что харизма Туктамышевой помогла бы ей стать комментатором.