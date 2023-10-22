Навка: могу обрадовать всех зрителей, Туктамышева будет участвовать в моих шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить свою спортивную карьеру.

«Думаю, что лучше спросить напрямую саму Лизу о приостановке её карьеры. Со своей же стороны могу обрадовать всех зрителей и сказать, что Елизавета будет участвовать в моих шоу по мере своих возможностей. Например, в «Шахерезаде» на стадионе московского «Динамо» в ноябре и в Санкт-Петербурге в новогодние праздники», — сказала Навка RT.

Ранее чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий выразил мнение, что харизма Туктамышевой помогла бы ей стать комментатором.