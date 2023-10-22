Мишина — о решении Туктамышевой: это приостановка карьеры, а не конец

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру.

«Мы восприняли спокойно. Она решила приостановить, а не завершить карьеру. Это приостановка, а не конец. Сейчас она решила сделать так, а что будет дальше, увидим позже», — цитирует Мишину Sport24.

22 октября Туктамышева объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Алексей Мишин прокомментировал заявление своей подопечной Елизаветы Туктамышевой о приостановке карьеры.