Новицкий считает, что харизма Туктамышевой помогла бы ей стать комментатором

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал желание российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попробовать себя в медиаиндустрии.

«Считаю, что у Елизаветы есть шикарные перспективы в медиаиндустрии, особенно если она действительно серьёзно займётся этим делом, — это будет очень ярко и стильно. Смогла бы она выстрелить как спортивный комментатор? Безусловно! Как минимум её харизма пришлась бы по душе болельщикам», — заявил Новицкий RT.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание Туктамышевой попробовать себя в медиаиндустрии.