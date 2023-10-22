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Новицкий считает, что харизма Туктамышевой помогла бы ей стать комментатором

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал желание российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попробовать себя в медиаиндустрии.
Новицкий считает, что харизма Туктамышевой помогла бы ей стать комментатором
  • globallookpress.com
  • © Darryl Dyck/Keystone Press Agency

«Считаю, что у Елизаветы есть шикарные перспективы в медиаиндустрии, особенно если она действительно серьёзно займётся этим делом, — это будет очень ярко и стильно. Смогла бы она выстрелить как спортивный комментатор? Безусловно! Как минимум её харизма пришлась бы по душе болельщикам», — заявил Новицкий RT.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание Туктамышевой попробовать себя в медиаиндустрии.

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