Немов считает, что нейтральный статус вынуждает россиян делать тяжёлый выбор

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о нейтральном статусе для российских спортсменов.

«Всё идёт от спортсмена и тренера: если вы принимаете условия, которые нам диктуют, то пожалуйста. Всё-таки человек к этому идёт всю жизнь. С другой стороны, должна быть единая линия. В целом ситуация для меня сложная, хоть монетку подбрасывай — орёл или решка», — приводит слова Немова ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что СБР придерживается позиции государства в вопросе нейтрального статуса.