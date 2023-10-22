Григорян: «Краснодар» из «цитрусовой» команды превратился в команду победителей

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» превратился из команды «цитрусовой» в команду с менталитетом победителя. Возможно, ментальность ещё не обросла мышцами, но очевидно, что она есть у команды», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ.