Махачев прошёлся с флагом Палестины после победы над Волкановски
Боец из России во время выхода с арены Махачеву повязал себе на шею флаг Палестины.
Дагестанец нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее Махачев выступил со словами поддержки в адрес Палестины после победы над Волкановски.