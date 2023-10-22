Махачев прошёлся с флагом Палестины после победы над Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев провёл небольшую политическую акцию после поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

Боец из России во время выхода с арены Махачеву повязал себе на шею флаг Палестины.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев выступил со словами поддержки в адрес Палестины после победы над Волкановски.