Махачев с радостью бы выступил в Катаре

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что для него не имеет большого значения место проведения следующего поединка.

«В принципе, неважно. Можно подраться в США, Канаде, Австралии. Но в Австралии пусть меняют время проведения турнира. Чтобы оно было привычным для бойцов», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Он также поделился мнением о возможных турнирах в Катаре, Саудовской Аравии, Египте.

«Слышал, что у UFC есть планы проводить турниры на Ближнем Востоке. Для меня это второй дом. Знаю, что люди в Катаре ждут, чтобы там выступили мусульманские бойцы. Я бы сам с радостью выступил там. Когда тебя поддерживают болельщики, это очень здорово. Ты получаешь колоссальную энергию от них», — добавил Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).