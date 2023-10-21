Махачев: у меня прекрасные тренеры, они заставляют меня прогрессировать

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев высказался о работе тренеров после поединка с Александером Волкановски.

«Честно, у меня прекрасные тренеры, мы всегда практикуем это в раздевалке, они заставляют меня прогрессировать. Поэтому сегодня всё произошло именно так — иначе, чем в Австралии. Это мой второй дом. Спасибо всем», — заявил Махачев после поединка.

Спортсмен тренируется под руководством Хавьера Мендеса.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев выступил со словами поддержки в адрес Палестины после победы над Александером Волкановски.