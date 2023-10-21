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Махачев поддержал Палестину после победы над Волкановски

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев выступил со словами поддержки Палестины после победы над Александером Волкановски.

«Во-первых, всегда знайте, мы не проигрываем. Во-вторых, я не праздную эту победу по причине того, какое безумие происходит в мире. Палестина, мы с тобой. Остановите это!» — заявил Махачев после боя.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения. 

Ранее сообщалось, что Махачев удерживает титул 364 дня.

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