Сборная Англии почтит память Чарльтона на матче отбора Евро-2024

Футбольная ассоциация Англии (FA) почтит память чемпиона мира 1966 года сэра Бобби Чарльтона на матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Англии и Мальты.

«Мы чрезвычайно опечалены новостью о кончине бывшего капитана сборной Англии сэра Бобби Чарльтона. Дань уважения ему будет отдана на стадионе «Уэмбли», когда команда Англии сыграет с Мальтой», — сообщается в соцсетях FA.

Чарльтон выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, после чего помог «Юнайтед» стать чемпионом Англии в 1965-м и 1967 годах. В 1994 году Чарльтон был посвящён в рыцари.

До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории МЮ, пока его не обошёл Уэйн Руни.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с обращением в связи со смертью чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии сэра Бобби Чарльтона.