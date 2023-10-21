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Сборная Уганды готова провести товарищеский матч с Россией в ноябре

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Пресс-секретарь Федерации футбола Уганды Хусейн Тмо высказался о возможном товарищеском матче с Россией.

«Матч сборных России и Уганды возможен, мы можем сыграть в ноябре. Для этого нам нужно официальное письмо от российской стороны, но пока его нет», — цитирует Тмо Sport24.

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв прокомментировал выступление сборной России в товарищеских матчах с командами Камеруна и Кении.

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