Фигуристы Пасечник и Чиризано образовали танцевальный дуэт

Российский фигурист Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник образовали пару.

«Мы приветствуем Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано! Рады новой мастерской паре, которая создалась чуть больше недели назад в нашей команде. Начинаем работать очень креативно и интенсивно, чтобы порадовать наших зрителей уже в этом сезоне новыми программами и образами», — говорится в сообщении.

12 сентября распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.

22-летний Чиризано является юношеским олимпийским чемпионом 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года в паре с фигуристкой Ириной Хаврониной, которая распалась в январе 2023 года. В течение межсезонья он тренировался с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Италии.

Ранее Чиризано признался, что не хотел покидать Россию.