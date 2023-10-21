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Фигуристы Пасечник и Чиризано образовали танцевальный дуэт

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Российский фигурист Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник образовали пару.
Фигуристы Пасечник и Чиризано образовали танцевальный дуэт
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы приветствуем Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано! Рады новой мастерской паре, которая создалась чуть больше недели назад в нашей команде. Начинаем работать очень креативно и интенсивно, чтобы порадовать наших зрителей уже в этом сезоне новыми программами и образами», — говорится в сообщении.

12 сентября распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.

22-летний Чиризано является юношеским олимпийским чемпионом 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года в паре с фигуристкой Ириной Хаврониной, которая распалась в январе 2023 года. В течение межсезонья он тренировался с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Италии.

Ранее Чиризано признался, что не хотел покидать Россию.

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