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Пиняев назвал ничью в матче с «Динамо» незакономерным результатом

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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о ничьей с «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ.
Пиняев назвал ничью в матче с «Динамо» незакономерным результатом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Выбор тренера. В первом тайме старался обострять, и чаще это было успешно. Я считаю, что сегодня незакономерный результат. Первый тайм все видели. Мы могли забить и, к сожалению, не смогли этого сделать», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Локомотив» с 20 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Динамо» с 18 очками расположилось на пятой строчке.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 12-го тура РПЛ.

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