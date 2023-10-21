Магомедов: хотел победить досрочно, но всё впереди

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов высказался о своей дебютной победе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Спасибо всем, кто за меня болел и переживал — это был очень напряжённый дебют, и я хотел победить. Хотел победить досрочно, но не получилось. Спасибо большое, самое главное, что выиграл. Всё только начинается, всё впереди», — сказал Буллет.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей со счётом 30-27.

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.

Ранее россиянка Дудакова победила американку Фрей на турнире UFC 294.