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Магомедов: хотел победить досрочно, но всё впереди

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Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов высказался о своей дебютной победе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Магомедов: хотел победить досрочно, но всё впереди
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Спасибо всем, кто за меня болел и переживал — это был очень напряжённый дебют, и я хотел победить. Хотел победить досрочно, но не получилось. Спасибо большое, самое главное, что выиграл. Всё только начинается, всё впереди», — сказал Буллет.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей со счётом 30-27. 

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.

Ранее россиянка Дудакова победила американку Фрей на турнире UFC 294.

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