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Сычёв: «Краснодар» сместил акценты в пользу прагматизма, и это дало результат

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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв объяснил, за счёт чего «Краснодару» удаётся удерживать лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сычёв: «Краснодар» сместил акценты в пользу прагматизма, и это дало результат
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Краснодар» выступает очень достойно. Клуб, как кажется, сменил вектор развития, и теперь акценты смещены в сторону прагматизма, и результат не заставил себя ждать. Впереди длинная дистанция, посмотрим, что будет после зимней паузы. У нас в России сезон разделён на две части. Посмотрим, что будет во второй, — возможно, увидим совсем другую картину», — заявил Сычёв RT.

Ранее Сычёв прокомментировал выступление сборной России в товарищеских матчах с командами Камеруна и Кении.

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