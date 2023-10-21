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Федотов — о матче с «Рубином»: слишком легко дарили мяч сопернику

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Рубином» в матче 12-го тура чемпионата России.
Федотов — о матче с «Рубином»: слишком легко дарили мяч сопернику
  • РИА Новости

«Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику. По опорным — когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Матч прошёл в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершился со счётом 0:0.

Таким образом, ЦСКА с 18 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Рубин» с 13 очками расположился на десятой строчке.

Ранее «Оренбург» проиграл «Факелу» в матче 12-го тура РПЛ.

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