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Горбачёва считает важным продолжать работу после победы в короткой программе

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Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о своей победе в короткой программе.
Горбачёва считает важным продолжать работу после победы в короткой программе
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это было неожиданно, но главные соревнования будут в произвольной. Не надо думать о местах, только о чистом прокате. Катаю образ восточной девушки, стараюсь передать мягкость и хрупкость, играю лицом. Прокат неплохой, есть куда расти, надо работать», — цитирует Горбачёву ТАСС.

Спортсменка набрала 75,89 балла и стала лидером турнира.

На втором месте расположилась Аделия Петросян (71,48), третье — у Марии Агаевой (67,22). 

Произвольные программы девушки покажут 22 октября.

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