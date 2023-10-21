Горбачёва считает важным продолжать работу после победы в короткой программе
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«Это было неожиданно, но главные соревнования будут в произвольной. Не надо думать о местах, только о чистом прокате. Катаю образ восточной девушки, стараюсь передать мягкость и хрупкость, играю лицом. Прокат неплохой, есть куда расти, надо работать», — цитирует Горбачёву ТАСС.
Спортсменка набрала 75,89 балла и стала лидером турнира.
На втором месте расположилась Аделия Петросян (71,48), третье — у Марии Агаевой (67,22).
Произвольные программы девушки покажут 22 октября.
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