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Защитник «Факела» Калинин отстранён от клуба из-за отказа выйти на поле в матче РПЛ

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Защитник «Факела» Игорь Калинин отстранён от тренировок с главной командой.
Защитник «Факела» Калинин отстранён от клуба из-за отказа выйти на поле в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Во втором тайме Калинин отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — говорится в сообщении.

Игра в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Оренбурга» мяч забил Дмитрий Воробьёв (76-я минута). У «Факела» отличились Ильнур Альшин (35-я), Никита Моцпан (90 + 2).

Таким образом, «Оренбург» с 11 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками расположился на 11-й строчке.

Ранее президент «Урала» Иванов поддержал идею включения белорусских клубов в РПЛ.

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