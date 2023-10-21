Тихонов поддержал идею включения белорусских команд в российские лиги

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил идею включения белорусских команд в российские лиги.

«Это правильное решение. Я за эту идею. Интереснее будет конкуренция, всё-таки это команды другой страны. Даже если взять футбол. Если собрать их сборную, то конкуренция будет хорошая. Я давно говорил, что надо объединяться», — цитирует Тихонова РИА Новости.

21 октября министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске.