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Тихонов поддержал идею включения белорусских команд в российские лиги

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил идею включения белорусских команд в российские лиги.
Тихонов поддержал идею включения белорусских команд в российские лиги
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это правильное решение. Я за эту идею. Интереснее будет конкуренция, всё-таки это команды другой страны. Даже если взять футбол. Если собрать их сборную, то конкуренция будет хорошая. Я давно говорил, что надо объединяться», — цитирует Тихонова РИА Новости.

21 октября министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске.

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