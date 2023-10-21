Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Мальоркой»
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- © DAISUKE Nakashima/AFLO
Стартовый состав объявила пресс-служба клуба.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Захарян, Мерино, Субименди, Мендес, Оярсабаль, Фернандес.
У «Мальорки» с первых минут появятся Райкович, Гонсалес, Вальент, Настасич, Лато, Копете, Санчес, Кошта, Родригес, Мурики, Ларин.
Матч состоится 21 октября в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» разделяют желание Захаряна выиграть с клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов.