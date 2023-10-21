Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Мальоркой»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч десятого тура Ла Лиги с «Мальоркой».

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