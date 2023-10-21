Мостовой: у «Севильи» мало шансов на положительный результат в матче с «Реалом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах «Севильи» в матче десятого тура Примеры с «Реалом».

«Севилья» играет дома, но, конечно, «Реал» выглядит более перспективным. Могу предположить, что «Реал Мадрид» победит в этом матче за счёт класса — там просто качественнее игроки, особенно в атаке. «Реалу» всегда нелегко в матчах против «Севильи», но сегодня у команды Алонсо мало шансов на положительный результат», — цитирует Мостового ODDS.

«Севилья» сыграет с «Реалом» 21 октября, в субботу, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 19:30 мск.

После девяти туров Примеры «Севилья», имея в активе восемь баллов, располагается на 14-й строчке. «Реал» с 24 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера.