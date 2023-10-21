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Канчельскис: «Арсенал» будет иметь больше шансов на победу в матче с «Челси»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Арсенала» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси».
Канчельскис: «Арсенал» будет иметь больше шансов на победу в матче с «Челси»
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Арсенал» будет ведущим в этой игре. Команда поработала над ошибками и снова идёт в лидерах. Сложно что-то предсказать, но игра должна быть интересной. «Арсенал» будет иметь больше шансов на победу. Наверное, пока рано говорить о том, что «Челси» пришёл в себя и обрёл стабильность. Думаю, хозяева сделают всё, чтобы на своём поле не проиграть третий матч подряд», — сказал Канчельскис ODDS.

«Арсенал» сыграет с «Челси» 21 октября, в субботу, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30 мск.

После восьми туров АПЛ «канониры» с 20 баллами располагаются на второй строчке, уступая лидирующему лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» по дополнительными показателям. «Челси» с 11 очками располагается на 11-й позиции.

Ранее Зинченко запретил Мудрику забивать гол в ворота «Арсенала».

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