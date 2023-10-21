Немков: Бёрнс показал, что Чимаев такой же боец, как и все
«Не думаю, что Усмана уже можно списывать. Даже не знаю, кто победит. Чимаев толком не дрался с топовыми бойцами, но у него был Гилберт Бёрнс, который показал, что Хамзат такой же боец, как и все: пропускает, его можно отправить в нокдаун», — цитирует Немкова «Чемпионат».
Бой между Чимаевым и Камару Усманом состоится 21 октября и пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, что на счету Чимаева 12 побед и ни одного поражения. В активе Усмана 20 побед и три поражения.
Ранее Чимаев подписал новый контракт с UFС.