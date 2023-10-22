Опубликовано видео боя Махачев — Волкановски на UFC 294
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- © Paul Kane
Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале UFC Russia.
Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение Волкановски.