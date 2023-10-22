Опубликовано видео боя Махачев — Волкановски на UFC 294

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала видео поединка между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале UFC Russia.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение Волкановски.